الولايات المتحدة تسجِّل 219.187 إصابة جديدة و2.861 حالة وفاة بكورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 219.187 إصابة جديدة، و2.861 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14.041.436 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 275.386 حالة وفاة.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 219.187 إصابة جديدة، و2.861 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14.041.436 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 275.386 حالة وفاة.