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ضمن استجواب رسمي لقرابة 50 شخصًا حول تفاصيل انتهاك إجراءات "كورونا"

"رئيس الوزراء البريطاني" يسلّم الشرطة إجاباته ضمن التحقيق في فضيحة الحفلات

ضمن التحقيقات في مزاعم إقامة حفلات انتهكت الإغلاق في مقر الحكومة في داونينغ ستريت، سلم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استجوابه القانوني للشرطة.



وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن جونسون امتثل لطلب شرطة العاصمة لتقديم إجاباته في غضون أسبوع من تسلم الاستمارة يوم الجمعة الماضي؛ وفق الألمانية.



وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن داونينغ ستريت قال في وقت سابق: إن إجابات جونسون لن يتم الإعلان عنها.



وأرسل الضباط المشاركون في عملية هيلمان التي تحقق فيما إذا كان قد تم انتهاك قيود "كورونا" داخل داونينغ ستريت وفي وايتهول، استجوابًا رسميًا لما يقرب من 50 شخصًا أثناء التحقيق في تفاصيل الانتهاك المزعوم لإجراءات "كورونا".



وتعرض جونسون لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب بشأن إقامة العديد من الحفلات في مقر الحكومة البريطانية خلال فترة حثت فيها البريطانيين على تجنب الاتصالات الاجتماعية من أجل وقف انتشار فيروس "كورونا".