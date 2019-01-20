مدير مستشفى أضم ينقل التعازي لأحد رجال الحد الجنوبي

بعد إصابته في حادث ووفاة ابنه الخميس الماضي

قام مدير مستشفى أضم العام صالح الزهراني اليوم بزيارة لأحد رجال الأمن المرابطين في الحد الجنوبي العريف مهلهل بن شباب الجابري أحد منسوبي القوات البرية، والذي يتلقى العلاج في مستشفى ضم العام؛ أثر حادث مروري راح ضحيته ابنه الخميس الماضي.

وقدم "الزهراني" له واجب العزاء، كما نقل له تعازي محافظ أضم ناصر بن حجاب القحطاني، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد فقيده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان " الجابري" قد تعرض لحادث مروري أثناء قدومه من محافظة الطائف إلى محافظة أضم لتلقي العزاء في وفاة أحد أقربائه، حيث سقطت السيارة التي كانت تقله هو وابنه واثنان آخران أثناء مرورهما بعقبة المعتق، مما نتج عنه إصابة "الجابري" ووفاة ابنه، بالإضافة إلى إصابة المرافقين الأخرين.