"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 مايو 2020، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 83384 حالة .

وقالت: أنه تم تسجيل 1870 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 58883 حالة ولله الحمد.

وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات 480 حالة .

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 03:29 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 مايو 2020، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 83384 حالة .

وقالت: أنه تم تسجيل 1870 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 58883 حالة ولله الحمد.

وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات 480 حالة .

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