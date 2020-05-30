"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 مايو 2020، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 83384 حالة .



وقالت: أنه تم تسجيل 1870 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 58883 حالة ولله الحمد.

وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات 480 حالة .