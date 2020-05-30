"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 مايو 2020، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 83384 حالة .
وقالت: أنه تم تسجيل 1870 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 58883 حالة ولله الحمد.
وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات 480 حالة .فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 مايو 2020، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 83384 حالة .
وقالت: أنه تم تسجيل 1870 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 58883 حالة ولله الحمد.
وكشفت الوزارة عن تسجيل (22) حالات وفيات رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات 480 حالة .