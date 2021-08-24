"عيوني" تدشن مركزها الإعلامي التعريفي الأول في جامع الراجحي بالرياض

المطيري: الجمعية تسير بخطوات ثابتة ومتميزة لتقديم خدماتها الوقائية الصحية

دشن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عيوني الصحية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري المركز الإعلامي التعريفي الأول لجمعية عيوني الصحية بجامع الراجحي في الرياض، بحضور مدير إدارة الجامع خالد بن محمد الدباس وعبد العزيز بن عبد الله الراجحي، والمدير التنفيذي لجمعية عيوني خالد بن محمد الفقيه ولفيف من الإعلاميين وقادة العمل الخيري.

وقال المطيري لدى تدشينه للمركز: إن جمعية عيوني تسير بخطوات ثابتة ومتميزة نحو التواصل مع الجمهور بصفة عامة ورواد جامع الراجحي بصفة خاصة لتقديم خدماتها الوقائية الصحية والتعريفية لهم، انطلاقًا من توجهات الدولة -أيدها الله - ورؤية المملكة ٢٠٣٠ بالاهتمام بالوقاية لبناء مجتمع صحي وسليم.

وأشار إلى أن "عيوني" قد اهتمت منذ نشأتها بالبرامج الوقائية ووضعتها ضمن أولوياتها في خطتها الاستراتيجية، وشاركت في تقديم العديد من الخدمات التثقيفية والتوعوية حول صحة العين في الأسواق والأماكن العامة بالتنسيق مع جمعية عناية الصحية وجمعيات أخرى. وتتطلع جمعية عيوني من خلال هذا المركز إلى أن تكون محورًا رئيسًا وداعمًا لنشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر للعيون في المجتمع تجنبًا للأمراض التي يمكن أن تؤثر سلبًا عليها وقد تؤدي إلى العمى لا قدر الله.

ومن جانب آخر، شكر الفقيه نائب رئيس مجلس إدارة عيوني على تشريفه وتدشينه للمركز، كما شكر مدير إدارة جامع الراجحي وجميع الحضور الذين حرصوا على مشاركة الجمعية مراسم افتتاح المركز وتدشينه.

وقال: إن هذا المركز سيكون مركزًا للتوعية بصحة العين من خلال المعرض الدائم والفعاليات التي سيقيمها للكشف المبكر عن الأمراض التي يمكن أن تصيب العين وسبل الوقاية منها، لافتًا إلى أن المركز سيكون أيضًا حلقة وصل بين الجمعية والداعمين لها لتعزيز استدامة برامجها ومشروعاتها الصحية، بما يُسهم في التنمية الصحية في بلادنا الغالية.