شفاء جميع المصابين بها.. 5 مدن سعودية تغادر قائمة "كورونا"

العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم وأحد رفيدة وسيهات

غادرت خمس مدن سعودية قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك بتعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها.

ووفقاً لموقع متابعة مستجدات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة، فقد تعافت الحالة المسجلة في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات سجلت في أحد رفيدة وحالتان في سيهات.

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل 1912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، وتسجيل 7 حالات وفيات، وتسجيل 1313 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 11.457 حالة.