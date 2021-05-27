جازان.. القبض على 3 مواطنين عرّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر

قائد مركبة يترك المقود ويرجع للمقعد الخلفي على الطريق العام

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه قائد مركبة يترك المقود ويرجع للمقعد الخلفي برفقة آخريْن، وتسير المركبة على الطريق العام دون قائد؛ معرّضًا بذلك حياته وحياة الآخرين للخطر، ثم توثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من القبض عليهم، وهم (3) مواطنين في العقود الثاني والثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.