أمانة الرياض تنشئ مركزاً مؤقتاً لبيع الخضَر شرق حراج بن قاسم

مخصص للباعة السعوديين لتخفيف الزحام على المواقع القائمة

أقامت أمانة منطقة الرياض، مركزاً إضافياً "مؤقتاً" لبيع الخضر والفواكه ومخصصاً للباعة السعوديين فقط، شرق حراج ابن قاسم الجديد بالرياض.

وقال مدير عام المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للأمانة علي الرويلي: ذلك الإجراء يهدف لتقليل التزاحم في المواقع الحالية وتسهيلاً على السكان، وحرصاً من الأمانة على سلامتهم وضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس.

وأضاف: سيتم افتتاح المركز يوم غدٍ الثلاثاء 31 مارس 2020م "من الساعة 7 صباحاً وحتى 2 ظهراً "، والموقع مخصص للباعة "السعوديين" فقط، وستطبق فيه توجيهات التوطين المُعلنة وسيتم مطابقة هويّة السائقين ومركباتهم.

ودعت أمانة الرياض المزارعين وبائعي الخضر والفاكهة الجائلين، وأصحاب برادات المواد الغذائية للخضار والفواكه الصغيرة والمتنقلة "بيك اب – دينا" إلى التسجيل والحجز عبر من خلال مكتب الأمانة في الموقع أو عبر واتساب أو الرسائل القصيرة SMS على الرقم "0534335234".