توقيف مواطن أطلق النار من "رشاش" على شقيقه شمال الطائف

احتجزَ الأسرة داخل المنزل.. وأصاب رجل أمن وسيارة إسعاف

أطلق مواطن طلقات نارية بشكلٍ عشوائي من داخل منزل كان قد تحصنَ به في أحد الأحياء شمال محافظة الطائف فجر اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة شقيقه، وأحد رجال الدوريات الأمنية بإصاباتٍ بسيطة، كما تعرضَت مركبة إسعاف تابعة لهيئة الهلال الأحمر لعدة طلقات نارية دون أن يُصاب أحد من المُسعفين بأذى.

وقالت مصادر لـ"سبق": تواجد مواطن داخل منزل في أحد الأحياء شمال محافظة الطائف، وبحوزته سلاح ناري ربما يكون من نوع "رشاش"، ثم أطلق منه عياراً نارياً أصاب شقيقه في فخذه بعد خلاف نشب بينهما داخل المنزل.

وأضافت: بعد حضور إسعاف الهلال الأحمر وتواجد دوريات الأمن المُباشرة للحالة، وأثناء القيام بإسعاف المُصاب بدأ الجاني في إطلاق عيارات نارية وبشكلٍ عشوائي، قبل الاطمئنان على المُصاب ووضعه الصحي.

وأردفت المصادر: تمّت الاستعانة بست فرق إسعاف أخرى، كما شاركت الصحة بأربع فرق.

وتابعت: أصيب أحد رجال الدوريات الأمنية بإصابة بسيطة بسبب شظية جراء إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، الذي كان يحتجز بقية أفراد الأسرة داخل المنزل وبينهم نساء.

وحاصرت عدة جهات أمنية المنزل، إلى أن بادرَ الجاني مُطلق النار بتسليم نفسه والسلاح إلى رجال الأمن، حيث تم التحفظ عليه وتسليمه للشرطة التي تُخصعه للإيقاف لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.