إغلاق منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية في الرياض

أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية، كما رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.
رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت اللوائح الجزائية
أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية، كما رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.