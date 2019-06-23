إغلاق منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية في الرياض

رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت اللوائح الجزائية

أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية، كما رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.

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23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 11:12 AM

رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت اللوائح الجزائية

إغلاق منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية في الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية، كما رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.

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