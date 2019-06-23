إغلاق منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية في الرياض

رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت اللوائح الجزائية

أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.

وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية، كما رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.