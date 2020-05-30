مصر.. إغلاق نقابتي الأطباء والمحامين بعد اكتشاف حالات كورونا

من أجل عملية تعقيم المكاتب

أعلنت نقابة الأطباء في مصر، اليوم السبت، إغلاق مقرها لمدة ثلاثة أيام؛ لتعقيمه، ضمن الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وفي بيان للنقابة نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" قالت: إنها منحت إجازة استثنائية لجميع العاملين فيها، لمدة 3 أيام، حيث ستغلق مقرها حتى مساء الاثنين المقبل؛ من أجل عملية تعقيم المكاتب.



وجاء قرار نقابة الأطباء، بعد قرار نقابة المحامين، حيث أعلنت النقابة العامة للمحامين في مصر، اليوم السبت، إغلاق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس، يومي السبت والأحد، لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين هناك بفيروس كورونا.