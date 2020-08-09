"الزكاة والدخل" تُتَوّج تميزها المؤسسي بشهادتي جودة من منظمة "ISO"

بعد أن حققت بنجاح المتطلبات المرتبطة بمنحها مما يعكس جودة أعمالها

تَوَّجت الهيئة العامة للزكاة والدخل تميّزها المؤسسي في ضمان الجودة وخدمة المكلفين بشهادتيْن من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وهما شهادتا (ISO 9001: 2015) و(ISO 10002: 2018)، وذلك بعد أن حققت بنجاح المتطلبات المرتبطة بمنح الشهادتين.

وتُعد شهادة (ISO 9001: 2015) المواصفة الدولية الأكثر شهرة لبناء أنظمة إدارة الجودة، مما يعكس جودة أعمال الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقديم خدمات مميزة وذات جودة عالية للمكلفين، ويُمَكنها من مواءمة توجهاتها الاستراتيجية مع نظام الإدارة المطبَّق؛ بهدف التحسين المستمر للأداء المؤسسي.

كما تُعد شهادة (ISO 10002: 2018) معياراً دولياً لمعالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، وتأتي هذه الشهادة تتويجاً لنجاح الهيئة في بناء وتشغيل أنظمة إدارة العلاقة مع المكلف، وقدرتها على معالجة أسباب الشكاوى من جذورها، وتحقيق أعلى معدلات الرضا لمكلفي الهيئة والمواطنين والمقيمين.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: "إن الهيئة ملتزمة بدورها في توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين الخاضعين لأنظمة الزكاة والضرائب في المملكة، بما يساعدهم في الالتزام بواجباتهم الزكوية والضريبية، والامتثال الطوعي لها".

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل المحافظ للاستراتيجية والتطوير مهند باسودان أن هذا المستوى من الأداء لا يتحقق إلا بجهود مستمرة في تطوير المنظومة المؤسسية في الهيئة، وتطوير خدماتها، ورفع كفاءة موظفيها، بما يُمَكنها من أن تكون نموذجاً يُحتذى به في إدارة الزكاة والضرائب بفاعلية وشفافية، وتركيزٍ على العميل.

وأعرب مدير إدارة التميز التشغيلي بالهيئة المهندس عبدالله الفنتوخ عن شكره لجميع العاملين في الهيئة على جهودهم التي أثمرت بالحصول على شهادتي الجودة.

وبيّن "الفنتوخ" أن حصول الهيئة بمركزها الرئيس وجميع الفروع على شهادتي الجودة من المرة الأولى ودون رصد أي حالة عدم مطابقة، وتجاوز عملية التدقيق بنجاح، يعد إنجازاً مميزاً، حيث كانت عملية التدقيق الخارجي من قِبل شركةٍ رائدة عالمياً في هذا المجال، ومعروفة بقوة الاهتمام بالتفاصيل، ودقتها في تطبيق المعايير.

يُشار إلى أن عملية التدقيق أجريت على مرحلتين اثنتين مع مجموعة (TUV NORD) الألمانية، التي ارتبط اسمها عالمياً بالجودة والكفاءة، حيث شملت عملية التدقيق على مراجعة الإجراءات والأنظمة والخدمات التي تقدمها الهيئة للمكلفين، كما جرى الاطلاع على آلية متابعة الأداء، وآلية معالجة الشكاوى، وضمان وجود عمليات تحسين مستمرة في الهيئة.