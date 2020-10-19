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الحرق المباشر للخام في المملكة زاد إلى 702 ألف برميل يوميًا

صادرات نفط السعودية بلغت 6.99 مليون برميل يوميًا في أغسطس

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أظهرت بيانات اليوم، أن صادرات النفط والمنتجات النفطية السعودية بلغت 6.99 مليون برميل يوميًا في شهر أغسطس.



وبحسب "رويترز"، فقد زاد الحرق المباشر للخام في المملكة من 57 ألف برميل يوميا إلى 702 ألف برميل يوميًا في أغسطس.



وأشارت إلى نمو إنتاج الخام السعودي 0.505 مليون برميل يوميًا مقارنة مع الشهر السابق إلى 8.984 مليون برميل يوميًا في أغسطس.