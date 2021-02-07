الأردن.. ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ"كورونا المتحور" إلى 700 حالة

سجلت الأردن ارتفاعًا في عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا، ليصل إلى 700 إصابة.
وتفصيلاً، أشار رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في الأردن الدكتور سعد الخرابشة، إلى أن وزارة الصحة الأردنية وضعت خطة وطنية محكمة لرصد الحالات والتعامل مع المصابين وحجرهم بالمنازل للتأكد من عدم انتشار الوباء.
وضعت خطة وطنية لرصد المصابين وحجرهم بالمنازل لمنع انتشار الوباء
سجلت الأردن ارتفاعًا في عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا، ليصل إلى 700 إصابة.
وتفصيلاً، أشار رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في الأردن الدكتور سعد الخرابشة، إلى أن وزارة الصحة الأردنية وضعت خطة وطنية محكمة لرصد الحالات والتعامل مع المصابين وحجرهم بالمنازل للتأكد من عدم انتشار الوباء.