فيديو صادم.. شاهد ما فعلته "مروحة هليكوبتر" بشاحنة على الطريق

كانت تستعد للإقلاع لمراقبة الحدود بالبرازيل على متنها اثنان من الضباط

كانت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة البرازيلية تستعد للإقلاع على أحد الطرق في مدينة ريو برانكو شمالي البرازيل، وفجأة مرت إلى جوارها شاحنة بيضاء، فحدث تصادم مروع بين مروحة الطائرة والشاحنة رصدته كاميرات المراقبة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم السبت الماضي في المنطقة الثانية بمدينة ريو برانكو في ولاية أكري قرب الحدود الشمالية للبرازيلي، حين كانت المروحية تستعد للإقلاع في مهمة مراقبة للحدود، وعلى متنها اثنان من الضباط وثلاثة من أفراد طاقم الطائرة، وقد أصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح طفيفة جراء الحادث وتم علاجهم، وكان في الشاحنة شخصان، لم يصب أي منهما.

ويُظهر شريط فيديو للحادث، مروحة الهليكوبتر وهي تدور استعدادًا للإقلاع، بينما تظهر شاحنة بيضاء متوسطة الحجم وهي تدور قرب مكان الطائرة، وفجأة تصطدم ريشات المروحة بالجزء العلوي من صندوق الشاحنة، وتمزق جانب الشاحنة وتخلع سقفها تمامًا.

وقد فر من المكان من كانوا بالمروحية؛ بينما أصيب سائق الشاحنة بصدمة وذهول وهو ينظر إلى ما حدث لسيارته.

وعن إجراءات السلامة المتبعة في حال وجود المروحية على الطريق، قال منسق الشرطة، نايك سوزا: لقد تم اتباع إجراءات السلامة وتم وضع حواجز ولوحات إرشادية بالمنطقة، وكان أحد أفراد الطاقم خارج الطائرة لمراقبة الطريق، وصعد على متن المروحية لحظة إقلاعها، وهنا اقتربت الشاحنة أكثر من اللازم ودون انتباه لشفرات المروحية.

وقالت الشركة المشغلة للشاحنة: إنها كانت تنقل نفايات أحد المستشفيات حين وقع الحادث.

وحسب الصحيفة فقد فتحت السلطات البرازيلية تحقيقًا في الحادث.