757 وفاة و6180 إصابة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا

إجمالي الوفيات بلغ 14555 حالة والإصابات 146690

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 757 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14555 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 6180 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 146690.