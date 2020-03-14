العربي: تأجيل مباريات نصف نهائي كأس "محمد السادس"

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل مباريات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
فيروس كورونا الجديد
وقال: نظرًا للمستجدات الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، وحرصًا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية في الدول؛ فقد تقرّر تأجيل مباريات نصف النهائي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر.
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل مباريات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وقال: نظرًا للمستجدات الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، وحرصًا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية في الدول؛ فقد تقرّر تأجيل مباريات نصف النهائي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر.