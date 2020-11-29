"مرور الباحة" يفتح عقبة الأبناء.. والسيل يعبر وادي كرش

أغلق طريق الوادي احترازيًّا ومنع أي مركبات من عبوره

أعادت إدارة مرور منطقة الباحة فتح عقبة الأبناء بعد ان قامت دوريات السلامة المرورية بتمشيط العقبة، والتأكد من خلو الطريق من بقايا السيول، وإزالة أي معوقات تعرّض السلامة العامة للخطر. فيما لا يزال إغلاق عقبة حزنة مستمرًّا حتى التأكد من إمكانية استخدامه.

ومن جانب آخر، أغلق مرور الباحة طريق وادي كرش التابع لمركز الجرين بمحافظة الحجرة احترازيًّا أثناء عبور مياه وادي كرش الطريق، ومنع أي مركبات من عبوره.

عقبة الأبناء عقبة حزنة الباحة إغلاق "عقبتي حزنة والأبناء" احترازيًا بعد هطول أمطار غزيرة

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29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 12:13 AM

أغلق طريق الوادي احترازيًّا ومنع أي مركبات من عبوره

"مرور الباحة" يفتح عقبة الأبناء.. والسيل يعبر وادي كرش

أحمد العبدالله

الباحة

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أعادت إدارة مرور منطقة الباحة فتح عقبة الأبناء بعد ان قامت دوريات السلامة المرورية بتمشيط العقبة، والتأكد من خلو الطريق من بقايا السيول، وإزالة أي معوقات تعرّض السلامة العامة للخطر. فيما لا يزال إغلاق عقبة حزنة مستمرًّا حتى التأكد من إمكانية استخدامه.

ومن جانب آخر، أغلق مرور الباحة طريق وادي كرش التابع لمركز الجرين بمحافظة الحجرة احترازيًّا أثناء عبور مياه وادي كرش الطريق، ومنع أي مركبات من عبوره.

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