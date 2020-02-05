على وقع التوتر مع إيران.. واشنطن تعيد نشر طائرات تجسس في المنطقة

تستطيع تحديد مواقع الأهداف الأرضية وتتابعها

أعادت الولايات المتحدة نشر أسطولها الجوي من طائرات أنظمة المراقبة الرادارية المشتركة لصد الهجمات "جي ستار" في الشرق الأوسط، بعد فترة من سحبه، على وقع تصاعد التوترات مع إيران، لاسيما بعد مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأربعاء).



وأوضحت القوات الجوية الأميركية أن طائرات "جي ستار" نفذت آخر عملياتها ضمن مهام القيادة المركزية في أكتوبر الماضي.



من جهتها أفادت القيادة المركزية للقوات الجوية عبر موقعها، بأن "جي ستار" شوهدت للمرة الأخيرة في قاعدة العديد الجوية في قطر بتاريخ 16 يناير الماضي.



وأَضافت أن الطائرات زودت القادة بمعلومات استخباراية حساسة، وقدرات مميزة على المراقبة والاستطلاع في المنطقة.



وتستطيع "جي ستار" تحديد مواقع الأهداف الأرضية وتتابعها.