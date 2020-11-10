"الفيصل" يرعى بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي.. الخميس القادم

تقام تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية .. لمدة 3 أيام

برعاية الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, تقام يوم الخميس القادم, منافسات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية فئة (ب) الحادية عشرة لجمال الجواد العربي 2020 بمحافظة جدة, بتنظيم مزرعة الصواري.

وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، هشام بن حسين باشا, أن البطولة التي تقام تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية, ومنظمة الإيكاهو الدولية, ويشارك في منافساتها التي تستمر ثلاثة أيام 333 رأسًا من الخيل, لـ 185 مالكًا من داخل المملكة وخارجها, مقسمة إلى عدد 18 فئة, مهرات أعمار سنة إلى أعمار تسع سنوات، إلى جانب مشاركة فحول 10 سنوات وما فوق.

وأفاد أن البطولة ستقام على هامشها حلقة نقاش "المجالس المحلية ومجالس المناطق.. الواقع والمأمول" تتزامن مع اليوم الختامي للبطولة, لافتًا إلى أن البطولة ستقام تحت مبادرة "كيف نكون قدوة" شعارًا لهذه المناسبة.

يشار إلى أن المنافسات ستقام في يومها الأول لـ 8 فئات, تشمل 148 رأسًا من الخيل من الفئة الاول (أ) مهرات أعمار سنة حتى الفئة الرابعة أفراس أعمار 4-6 سنوات، فيما تتنافس يوم الجمعة 7 فئات 140 رأسًا من الخيل من الفئة الخامسة أفراس أعمار 7-9 سنوات حتى الفئة التاسعة أمهار أعمار 3 سنوات، كما تتنافس في يومها الأخير 3 فئات لـ 45 رأساً من الفئة العاشرة فحول أعمار 4 -6 سنوات حتى الفئة الثانية عشرة, وفحول 10 سنوات وما فوق, بالإضافة إلى عدد 6 بطولات نهائية, بطولة المهرات أعمار سنة, بطولة المهرات أعمار 2 - 3 سنوات, بطولة الأفراس، بطولة الأمهار أعمار سنة، بطولة الأمهار أعمار 2 - 3 سنوات، بطولة الفحول.