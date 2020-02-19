نائب أمير الجوف يلتقي فريق بناء مشروع استراتيجية تطوير المنطقة

لاستعراض مراحل البناء والجهود المنجزة خلال الأشهر الماضية

الْتقى نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، فريق بناء مشروع استراتيجية تطوير المنطقة.

وشهد الاجتماعُ استعراضَ مراحل البناء والجهود التي تمّت خلال الأشهر الماضية، والتي حظيت بمتابعة أمير منطقة الجوف، كما اطلع الأمير "عبدالعزيز" على النتائج التي توصلت إليها الشركة خلال عملها في المرحلتين الأولى والثانية، والفرص السانحة لتطوير المنطقة ومحافظاتها، والإطار العام لبناء وحوكمة برامج ومبادرات الاستراتيجية.

وتطلّع نائب أمير منطقة الجوف إلى أن تساهم الاستراتيجية في حال إقرارها بتطوير المنطقة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وخطط الوزارات والجهات التنموية والتطويرية.