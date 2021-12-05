3 ألوان تحدّد مكامن جمال الفرديات بمهرجان الإبل.. تعرف عليها

ضمن قرارات تطويرية لرفع مستوى المنافسة من قبل لجان التحكيم

تواصل لجان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد خطوات التطوير على كل اتجاه، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع مستوى المنافسة وإضفاء الجمالية عليها.

وفي هذا الإطار، خصصت لجان التحكيم في المهرجان، ثلاثة ألوان هي: "أخضر، وأصفر، وأحمر"، يقوم الملاك بوضع الطوق الأخضر في "أرقاب" العشرين فردية الأكثر جمالاً في منقيته "الصدر"، ومن ثم اللون الأصفر في العشرين الفردية الأقل، والطوق الأحمر يوضع في العشرين الأخيرة من المنقية أو ما يسمى بـ"العرقوب".

أما في فئة كأس النادي فهناك خيطان فقط هما: الأخضر والأحمر، وجميع منافسات الجمل الأخرى بما فيها شلفا ولي العهد وسيف الملك وبريق المؤسس يتم فيه وضع هذه الخيوط.

كما أتاحت لجان التحكيم لجميع الملاك المشاركة في الرأي، واختيار فرديات منقياتهم من خلال وضع أطواق "قلادة" ذات ألوان مختلفة تحدد التفاوت في مكامن جمال الفرديات في أشواط الجمل.

وتأتي هذه الخطوة من القائمين على المهرجان لإتاحة الفرصة لملاك الإبل المشاركة في التدرج في مكامن الجمال لفرديات منقياتهم.