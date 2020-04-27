بالفيديو.. "متحدث الصحة": 16% من المصابين اليوم بكورونا مواطنون و84% لغير سعوديين

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن بين حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم 16% لسعوديين و84% لغير سعوديين.
وقال "العبد العالي" إن الحالات الحرجة 117، وهي تتلقى الرعاية في العناية المركزة بالمستشفيات.
وتابع المتحدث أنه تم تسجيل 5 حالات وفيات رحمهم الله، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 144حالة .
وأضاف، تم تسجيل 174 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2531 حالة ولله الحمد.
117 حالة حرجة يتلقون الرعاية في العناية المركزة بالمستشفيات
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن بين حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم 16% لسعوديين و84% لغير سعوديين.
وقال "العبد العالي" إن الحالات الحرجة 117، وهي تتلقى الرعاية في العناية المركزة بالمستشفيات.
وتابع المتحدث أنه تم تسجيل 5 حالات وفيات رحمهم الله، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 144حالة .
وأضاف، تم تسجيل 174 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2531 حالة ولله الحمد.