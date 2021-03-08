قبل الشراء وبعده.. "كفاءة" توضح دور الإطارات في توفير استهلاك الوقود

شددت على عدم استخدام الاحتياطية والمخصصة للطرق الوعرة بشكل دائم

حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، عدة طرق وأساليب من شأنها المساهمة في توفير الوقود للمركبة وتختص بدور الإطارات.

وبحسب الفريق الفني في "كفاءة"؛ فإنه يتعين على المستهلك قبل الشراء، الحرصُ على شراء الإطار الأعلى كفاءة؛ من خلال الاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، وأيضًا التعرف على البطاقة من خلال اختيار الإطار ذي الحجم الموصى به من الشركة المصنعة للسيارة.

والخطوة الثانية هي التوفير بعد الشراء، وتختص بموازنة الإطارات بشكل دوري؛ حيث إنه يقلل من احتكاك الإطار مع الطريق، وإبقاء ضـغـط هـواء الإطارات كما هـو موصـى به من قبل الشـركة الصانعـة.

كما شددت "كفاءة" على عدم استخدام الإطارات الاحتياطية "السبير" والإطارات المخصصة للسير على الطرق الوعرة استخدامًا دائمًّا "يوميًّا"؛ حيث إن هذا النوع من الإطارات مخصصة للاستخدامات المؤقتة.