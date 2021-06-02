"الجبير" يستقبل المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي

استعرض جهود المملكة في ترسيخ الأمن بالقارة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان.

واستعرض في بداية اللقاء جهود المملكة في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في القارة الأفريقية خصوصا في منطقة القرن الأفريقي.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.