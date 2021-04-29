أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة و7 من محافظاتها

مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.