رحلة برية بأملج تنتهي بوفاة شاب وشقيقته غرقاً

في أحد المستنقعات الناجمة عن أمطار مساء أمس

انتهت رحلة برية لإحدى الأسر بمحافظة أملج، ظهر اليوم الجمعة، بوفاة شاب وشقيقته غرقاً داخل مستنقع مائي ناجم عن أمطار الأمس.

وباشرت فرقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر بمركز العيص التابع للمدينة المنورة، موقع الحادث بمركز الهجمية، على مسافة ١٠٠كم شرق محافظة أملج، وتم انتشال الغريقين.

من ناحيته، قال نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي: في تمام الساعة 12:15 ظهر هذا اليوم الجمعة، ورد بلاغ عن غرق مواطن وشقيقته في مستنقع مائي بمنطقة جبلية بمركز الهجمية شرق محافظة أملج.

وأضاف: انتقلت فِرَق الإنقاذ والغواصون للموقع، وبعد القيام بعملية البحث تم العثور على الجثتين وإخراجهما من المستنقع قبل نقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.