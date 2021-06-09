عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 78 مستوطناً و60 طالباً يهودياً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وقاموا بجولات استفزازية.