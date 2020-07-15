رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالته

تعيين شخصية أخرى خلال أيام

نقلت "رويترز" عن مصادر اليوم (الأربعاء)، أن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" في وقت سابق اليوم أن الرئيس التونسي طلب رسميًّا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من الأخير تقديم استقالته.

ويأتي "سعيد" من رئيس الحكومة الاستقالة في وقت يتابع فيه التونسيون تطورات ملف شبهة تضارب المصالح لـ"الفخفاخ" حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهمًا في رأس مالها.

ويتوقع أن يعين الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة.