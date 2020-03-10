"سكني" يستعرض خطط تطوير حي الإعلاميين بمشروع "مياسم" جدة

يضم 5.336 وحدة متنوعة بتصاميم عصرية لحاملي بطاقة المهنة

نظم برنامج "سكني" بوزارة الإسكان، اليوم، ورشة عمل لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين في مشروع "مياسم جدة"، الذي تنفذه شركة شمائل المتحدة للتطوير، المطور العام لمشروع مياسم.

ويقام المشروع على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويحتل موقعاً استراتيجياً في أبحر الشمالية، القلب الجديد المزدهر بشمال جدة، والذي تم تصميمه بمفهوم عميق للاحتياجات المستقبلية للسوق السعودي.

ويمثل تنظيم ورشة العمل بجدة أحد ثمار التوقيع الذي تم بين وزارتي الإسكان والإعلام ضمن مجموعة من المزايا الإسكانية التي تصب في خدمة منسوبي وزارة الإعلام، والإعلاميين من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي".

وبحثت ورشة العمل إيجاد بيئة سكنية جاذبة توفر مزيداً من التميز والخصوصية في مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح للإعلاميين حصولهم على وحدات سكنية متميزة ذات طابع منفرد، كما أنها تأتي كترجمة فعلية لما تم الإعلان عنه سابقاً من قِبل وزارة الإسكان بتخصيص أحياء خاصة للإعلاميين، وهي إحدى الخطوات التي تعمل عليها الوزارة مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأوضح المشرف العام على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن إنشاء حي الإعلاميين في "مياسم جدة" يأتي ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات إعلامية ذات أسلوب حياة ملائم يتميز بمساكن ومرافق متفردة ومحفزة تسهم في جعلها أفضل وجهة للإعلاميين.

وقال المشرف العام: "إن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي ضمن بيئة متكاملة الخدمات، ويضم 5.336 وحدة سكنية متنوعة بتصاميم عصرية فريدة تناسب الإعلاميين، وتم تخصيص 700 وحدة منها وفق مواصفات خاصة حددها الإعلاميون خلال الورشة".

من جانبه، بيّن الشريك ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة شمائل المتحدة للتطوير عبدالله بن أحمد الغامدي أن "حي الإعلاميين" سيقام على مساحة 160 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية بأسلوب حياة فريد وبيئة جيدة تدور حول مفهوم الحياة الصحية والآمنة بأسلوب علمي حديث، تتكامل فيه الوظيفة والتوازن البيئي.

بعدها قدّم الرئيس التنفيذي لشركة شمائل المتحدة للتطوير أسامة بن علي السنان، شرحاً لتصنيف أنماط الحياة المختلفة، مستعرضاً بعض الأمثلة الإنسانية حول أثر التصميم الحضري والعمراني على نمط الحياة، كما جرى في ختام ورشة العمل فتح باب النقاش والمداخلات من قبل الإعلاميين حول ما يتعلق بمجهودات وزارة الإسكان واطلاقها لمشروع "مياسم جدة".