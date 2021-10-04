تحديث.. 4 حالات فقط تسمح بسفر السعوديين للدول المحظورة.. تعرف عليها

عبر منصة أبشر ودون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات

كشفت منصة الجوازات في تويتر عن تحديث جديد عبر "أبشر " يخص إجراءات سفر المواطنين إلى الدول المعلق السفر اليها آلياً ودون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات.

وحددت الجوازات هذه الحالات الأربع كالتالي الإقامة الدائمة في الخارج، وفاة قريب، مواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج، والمتبرعون بالأعضاء لأقاربهم من المواطنين الذين يتلقون علاجاً في الخارج.

وتكون آلية تقديم الطلبات كالتالي: الدخول عبر منصة أبشر ثم اختيار خدماتي ثم اختيار الجوازات ثم تواصل ثم اختيار قسم تصاريح السفر الاستثنائية ثم اختيار الخدمة مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر إليها استثنائياً ثم اختيار حالة من الحالات السابقة.

وتتضمن قائمة الدول ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أثيوبيا، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، بيلاروسيا، فيتنام، إندونيسيا.