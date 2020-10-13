‏"ضامري" يزور مراكز "هيئة تبوك" ويطلع على سير العمل الميداني والتوعوي

أكد على تقديم النصح للمواطنين بالأسواق والمنتزهات بالحكمة والموعظة الحسنة

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ خليل بن إبراهيم ضامري، بزيارة تفقدية لمراكز هيئة مدينة تبوك، اطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي، وقد حث خلال لقائه بالأعضاء على أهمية تكثيف الفرق الميدانية والحضور الفاعل في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة؛ تطبيقاً لخطة الفرع الميدانية والتوعوية.

وأكد "ضامري" على تقديم النصح لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة تحقيقاً لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأنظمة والتعليمات المرعية، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق المصلحة العامة ويخدم أهالي وزوار المنطقة.

