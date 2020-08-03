بينهن 10 سعوديات.. "فوربس" تعلن قائمتها لـ"سيدات أعمال عربيات حافظن على النجاح"

قالت: استطعن الحفاظ على مؤسساتهن وتحدّي العوائق ومواكبة المستجدات الطارئة

أطلقت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" إصدارها السنوي الثاني من قائمة سيدات تضم رائدات أعمال استطعن الحفاظ على مؤسساتهن الناجحة وتحدّي العوائق، ومواكبة المستجدات الطارئة.

شملت القائمة السيدات اللاتي لديهن جذور من منطقة الشرق الأوسط، أو اللاتي أسّسن علامات تجارية في المنطقة.

وتصدّرت الأمريكية من أصول عراقية هدى قطان؛ قائمة العام الحالي بعلامتها التجارية "Huda Beauty"، التي حظيت بدعم أكثر من 46 مليون متابع على منصة "إنستغرام"، وقدرت ثروتها في العام الماضي بنحو 610 ملايين دولار.

ومثّل قطاع "الموضة والأزياء" 42% من القائمة بواقع 17 سيدة أعمال، بقيادة مصممة الأزياء الأشهر في الشرق الأوسط ريم عكرة؛ وحل قطاع المجوهرات في المرتبة الثانية، بواقع 9 علامات تجارية تقودها سيدات من المنطقة تصدرتهن المصرية عزة فهمي؛ وابنتاها أمينة وفاطمة غالي.

ووفق "روسيا اليوم" أطلقت المجلة في العام الحالي قائمة سيدات الأعمال، التي تضم أبرز 10 سيدات أسّسن علامات تجارية ناجحة تعتمد على التكنولوجيا في الشرق الأوسط ونجحن في جمع استثمارات وتمويل بملايين الدولارات من المستثمرين، وتصدّرت منى عطايا؛ وشريكتها لينا أبي خليل؛ القائمة، في ظل نجاح شركتهما "Mumzworld" في جمع أكثر من 50 مليون دولار من المستثمرين.

وكان لرائدات الأعمال من الأصول اللبنانية النصيب الأكبر بين باقي الجنسيات في القائمتين بواقع 14 سيدة، تلتهن السعوديات بواقع 10 سيدات، ثم مصر بواقع 10 سيدات، و5 رائدات أعمال من أصول أردنية.