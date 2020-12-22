بايدن يتلقى "لقاح فايزر" على الهواء مباشرة.. ويعلق: لا داعي للقلق

فريقه الانتقالي أعلن أن زوجته جيل تلقت اللقاح بدورها أمس الإثنين

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاماً)، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر- بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.. وأعلن فريق بايدن الانتقالي، أن زوجته جيل تلقت بدورها، الإثنين، الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بُعيد تلقيه الحقنة: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق".

وشكر بايدن "العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكناً"، وكذلك "العاملين في الخطوط الأولى"، معتبراً أنهم "أبطال حقيقيون".. كما وجّه الشكر إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

وأفاد الفريق الانتقالي، الجمعة، أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس؛ ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

وعند تسلّمه منصبه في 20 يناير، سيكون بايدن الرئيس الأميركي الأكبر سناً.. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس؛ قد تلقى اللقاح، الجمعة، ومثله عديد من المسؤولين في الكونغرس.. في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب قد أُصيب بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بداية أكتوبر، ولازم المستشفى 3 أيام.. وأعلن مذاك مراراً أنه يتمتع بـ"المناعة" مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.