انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وسقوط الهناجر في المرامية بسبب الأمطار والرياح

تسببت في خسائر مادية للأهالي نتيجة تعطل أجهزة التكييف وتخزين المواد الغذائية

يعاني سكان مركز المرامية التابع لمنطقة المدينة المنورة منذ أربعة أيام بسبب انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بعد تعرض المركز لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ورياح شديدة أدت إلى سقوط بعض الأعمدة والزنك والهناجر. وقال بعض من المواطنين إن المركز تعرض لموجة عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسببت في سقوط الزنك والهناجر واللوحات في المنازل وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في المركز والقرى التابعة للمركز.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بإيجاد حلول سريعة لهذه المعاناة وحل تلك الانقطاعات خصوصًا مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة مؤكدين أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تسببت في خسائر مادية لهم نتيجة تعطل أجهزة التكييف والتبريد وأجهزة تخزين المواد الغذائية.