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عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975

أفغانستان.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 22143 حالةً

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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.