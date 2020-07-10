روسيا تسجل 6635 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 11017 حالة

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 174 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة.