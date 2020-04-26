"النمر": مدمنو "القهوة" والتدخين أكثر عرضة للإصابة بـ"الصداع" خلال رمضان

قال إنه لا توجد هناك أطعمة معيَّنة تزوِّد المناعة مؤكدًا أهمية شرب السوائل

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الأعراض الانسحابية للقهوة والتدخين هي أسباب الصداع الذي يصاحب الصيام بسبب تعوُّد الجسم على الكافيين الناتج من القهوة، والنيكوتين بسبب التدخين.

وشدَّد في مداخلة له مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية على أهمية شرب كمية من السوائل خلال وقت الإفطار؛ لأن الجسم يحتاج إلى ثلاثة لترات يوميًّا من الماء.

وبيَّن أنه لا توجد أغذية ومشروبات ترفع من معدل المناعة لدى الإنسان؛ لأن مناعة الناس كلها واحدة، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية، وهناك من تنقص مناعته بسبب الأمراض المزمنة فيتناول أدوية تخفض من مناعته. مفيدًا بأنه لا توجد هناك عصا سحرية تزوِّد المناعة.