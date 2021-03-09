العبدالعالي عن وضع كورونا في المملكة: تذبذب متواصل

قال: نأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية

‬ قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "لا نزال نرصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة، ونأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية التي تقيدنا بها".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا اليوم: من المهم جدًّا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل مَن خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام؛ حتى وإن كانت النتيجة سلبية.