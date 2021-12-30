"ساما" يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة من إجراءات كورونا

أحد برامج دعم تمويل القطاع الخاص.. لمدة ثلاثة أشهر إضافية بداية من تاريخ 1 يناير القادم

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program -أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص- مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 يناير 2022م إلى 31 مارس 2022م؛ وذلك دعمًا للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا؛ وفقًا لتقييم جهات التمويل.

الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه، تجاوز 107 آلاف عقد؛ فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال.