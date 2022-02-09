"تشيلسي" يعبر "الهلال" ويصعد لنهائي كأس العالم للأندية

بهدف خطأ من الدفاع

تأهل تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية لملاقاة بالميراس البرازيلي عقب تغلبه على الهلال السعودي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز تشيلسي بهدف نظيف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

قدم الهلال مباراة رائعة خصوصًا في شوط المباراة الثاني، حيث كان ندًا للفريق الإنجليزي ولاحت له عدد من الفرص وكان الأكثر استحواذًا على الكرة.

بتلك النتيجة يلتقي الهلال مع الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.