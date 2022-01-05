الاتحاد: عودة "فهد المولد" وغياب "كورنادو" قبل مواجهة الفيحاء

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مباراته، الجمعة، أمام نظيره الفيحاء، في افتتاح الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاسراً لخدمات المحترف البرازيلي "كورنادو"، بسبب إصابة في الركبة .

وشهدت التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، غياب" كورنادو "، حيث فضل الجهاز الطبي عدم المجازفة به أمام الفيحاء، فيما بات فهد المولد جاهزاً للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري المحترفين مع نهاية الجولة 15، برصيد 32 نقطة.