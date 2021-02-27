الكويت تسجل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا

6 حالات وفاة

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 189890 حالة، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1078 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 158 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10615 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 5704 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 1778076 فحصًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8ر14%.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1064 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 178197 حالة.

