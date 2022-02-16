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قال: تبدأ الجمعة المقبل على أجزاءٍ من الوسطى والغربية

"المسند" عن أجواء نهاية الأسبوع: رياح يتبعها تحسُّن

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ نشاطاً في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على أجزاءٍ من الوسطى والغربية الجمعة المقبل.

وأوضح في تغريدة على حسابه بتويتر، أن السبت سيشهد تحسناً بالأحوال الجوية بتراجع قوة الرياح السطحية قليلاً عما كانت عليه، وتشمل أجزاءً من الشرقية والوسطى والغربية والجنوب الغربي.