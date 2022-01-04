"نحن بمرحلة خطيرة جدًّا".. "الصحة العالمية" تحذِّر من "رد عكسي" بسبب "أوميكرون"

"سمولوود": الإصابات ترتفع بشكل كبير في غرب أوروبا ولم تتضح التداعيات الكاملة

حذَّرت منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحور "أوميكرون" عالميًّا يمكن أن يزيد من فرص ظهور متحور جديد أكثر خطورة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ينتشر المتحور الجديد في أنحاء العالم. ويبدو "أوميكرون" أقل خطورة مما كان يخشى في البدء؛ وهو ما أثار الآمال في إمكانية دحر الوباء والعودة إلى حياة طبيعية، إلا أن مسؤولة الطوارئ في المنظمة كاثرين سمولوود أبدت حذرًا، وقالت لوكالة "فرانس برس" إن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يأتي بـ"رد عكسي".

وقالت "سمولوود" في مقابلة إنه "كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت نسبة العدوى والتكاثر؛ وهو ما يزيد من احتمالات ظهور متحور جديد. وحاليًا أوميكرون متحور قاتل، يمكنه التسبب بالوفاة، ربما بنسبة أقل بقليل من دلتا، لكن من يستطيع معرفة كيف سيكون المتحور الجديد؟".

وسجلت أوروبا أكثر من 100 مليون إصابة بـ"كوفيد 19" منذ ظهور الوباء، وأكثر من 5 ملايين إصابة في الأسبوع الأخير من 2021، وهو "ما يفوق بكثير ما شهدناه في الماضي" وفق المسؤولة.

وتابعت سمولوود: "نحن في مرحلة خطيرة جدًّا. نرى الإصابات ترتفع بشكل كبير في غرب أوروبا فيما لم تتضح التداعيات الكاملة لذلك بعد".

وأشارت إلى أنه "على المستوى الفردي يبدو خطر دخول المستشفى أقل على الأرجح" مع "أوميكرون" مقارنة بـ"دلتا"، إلا أنه بشكل عام يمكن أن يمثل "أوميكرون" تهديدًا أكبر بسبب عدد الحالات.

وأضافت: "عندما نرى الحالات ترتفع إلى هذا الحد فإن ذلك يؤدي على الأرجح إلى أعداد أكبر من المصابين بأعراض حادة، تنتهي بهم إلى المستشفى، وربما تؤدي إلى الوفاة".

وكادت بريطانيا الثلاثاء أن تواجه أزمة وشيكة في المستشفيات بسبب نقص الموظفين الناجم عن موجة إصابات بـ"أوميكرون"، في وقت تخطت فيه الحصيلة اليومية للإصابات في هذا البلد عتبة الـ200 ألف حالة للمرة الأولى.

وتوقعت سمولوود ظهور سيناريو مماثل في دول أوروبية أخرى، وقالت: "حتى في أنظمة صحية قادرة ومتطورة تبرز صعوبات حقيقية في الوقت الحالي، ومن المرجح أن تتكرر في أنحاء المنطقة، في وقت يتسبب فيه أوميكرون بمزيد من الإصابات".