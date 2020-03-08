للجنسين.. جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية للسعوديين

بمختلف الكليات والتخصصات وعبر بوابة التوظيف الإلكترونية

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة، اليوم، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين على مرتبة "أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد" للسعوديين من الجنسين بمختلف الكليات والتخصصات والبالغ عددها أكثر من 380 وظيفة، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية خلال المدة من 14-19 رجب الحالي.

وأبان عميد الموارد البشرية بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله القرني أنه يشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، علماً أن الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. مضيفاً بأنه يشترط أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه (أو ما يعادلها) متوافقاً، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وأن يكون المعدل في المراحل الثلاث لا يقل عن جيد جداً للجامعات التي تمنح تقدير، ويُشترط أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي، كما يشترط ألا يتجاوز العمر (45) عاماً عند التقديم لوظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك و(50) عاماً لوظيفة أستاذ، والأفضلية لغير الملتحق بوظيفة حكومية.

وأوضح الدكتور "القرني" أن المستندات المطلوبــــة للتقديم هي: صورة من الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي (البكالوريوس-الماجستير-الدكتوراه) وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، وصورة من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي، مبيناً بأن التقديم سيكون متاحاً خلال فترة التقديم على الرابط التالي: https://jobs.ub.edu.sa/.