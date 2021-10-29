تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات: العيص واليتمة ووادي الفرع؛ تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443 01:17 PM

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات: العيص واليتمة ووادي الفرع؛ تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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