تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات: العيص واليتمة ووادي الفرع؛ تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات: العيص واليتمة ووادي الفرع؛ تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.