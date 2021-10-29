تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظات: العيص واليتمة ووادي الفرع؛ تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.