سفير السعودية لدى الجزائر يلتقي بنظيره البحريني ويبحثان التعاون المشترك

ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين سفارتي البلدين

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري اليوم بمكتبه بسفير مملكة البحرين فؤاد صادق البحارنة.

وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين سفارتي البلدين.

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20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443 11:56 PM

ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين سفارتي البلدين

سفير السعودية لدى الجزائر يلتقي بنظيره البحريني ويبحثان التعاون المشترك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الجزائر

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري اليوم بمكتبه بسفير مملكة البحرين فؤاد صادق البحارنة.

وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين سفارتي البلدين.

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