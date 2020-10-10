بلفظ خارج غير مسبوق.. "ترامب" يحذر إيران: سنفعل ما لم يُفعل من قبل!

انفعال جاء خلال مداخلة إذاعية حازت على اهتمام كبير من الإعلام الأميركي

انفعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ،اليوم السبت، أثناء توجيهه تحذيرًا لإيران، بعدم العبث مع الولايات المتحدة، مستخدمًا لفظًا خارج حدود الخطاب السياسي التقليدي.



وقال "ترامب" خلال مداخلة إذاعية مع الإعلامي راش ليمبو،: "إيران تعرف ذلك، وقد تم إخطارهم: إذا عبثتم **** معنا، إذا فعلتم شيئًا سيئًا لنا، فسنفعل أشياء لم تفعل من قبل".



ودائمًا ما يكرر الرئيس الأميركي تحذيراته لإيران، إلا أن هذه المرة الأولى التي ينفعل ويستخدم فيها لفظًا خارج حدود الخطاب السياسي التقليدي؛ ما استرعى اهتمام الإعلام الأميركي.



ووفق "الحرة": تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير طوال فترة رئاسة ترامب، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وتمت إعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.



وفي يناير من هذا العام وجهت الولايات المتحدة ضربة قاسية لإيران، باستهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، من خلال غارة جوية قرب مطار بغداد.



وقد ردت طهران بإطلاق هجمة صاروخية على قاعدة عراقية تستضيف جنودًا أميركيين، وقد عانى نحو مئة جندي أميركي من إصابات بارتجاجات جراء الهجوم، بحسب موقع "ذا هيل" الأميركي.



وتتهم الإدارة الأميركية إيران بدعم الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط التي تستهدف مصالح الولايات المتحدة، مثل ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، والتي تستهدف السفارة الأميركية بهجمات صاروخية، بشكل منتظم.