3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا خلال يوم

سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.
إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306
سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.