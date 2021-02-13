3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا خلال يوم

﻿إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306

سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.