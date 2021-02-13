3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا خلال يوم

﻿إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306

سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442 12:39 AM

﻿إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306

3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا خلال يوم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

كوالالمبور

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سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.

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ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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